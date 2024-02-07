Данилов назвал "принципиальную вещь" в мобилизационном законопроекте

По словам секретаря СНБО, не может быть так, что одни защищают страну, а другие наблюдают.

Новый мобилизационный законопроект предусматривает "важную и фундаментальную вещь" – мобилизация должна быть справедливой.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Принципиально важна вещь, которая является фундаментальной: закон о мобилизации, который должны принять, он должен быть о справедливости. Мобилизация должна быть справедлива. Не может быть так, что одни защищают страну, а другие наблюдают из-за угла, чем все это закончится. Это о справедливости", – сказал секретарь СНБО.

Что именно Данилов подразумевает под справедливостью и кого она коснется, он не уточнил.

Ранее заместитель командира 3-й штурмовой бригады экскомандир полка "Азов" Максим Жорин заявил о необходимости справедливой мобилизации и что дети элиты должны быть на фронте.

Украинский военный и руководитель инициативы "A.Drones" Юрий Касьянов также подчеркнул, что повестки должны получать даже дети чиновников.

Напомним, сегодня, 7 февраля, Рада поддержала в первом чтении проект об усилении мобилизации.

ТСН.ua разбирался, есть ли новый вариант документа справедливым, какие нормы вызывают возмущение у украинцев и почему его называют "совковым"

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