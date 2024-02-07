Данилов назвал "принципиальную вещь" в мобилизационном законопроекте

По словам секретаря СНБО, не может быть так, что одни защищают страну, а другие наблюдают.
Новый мобилизационный законопроект предусматривает "важную и фундаментальную вещь" – мобилизация должна быть справедливой.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.
"Принципиально важна вещь, которая является фундаментальной: закон о мобилизации, который должны принять, он должен быть о справедливости. Мобилизация должна быть справедлива. Не может быть так, что одни защищают страну, а другие наблюдают из-за угла, чем все это закончится. Это о справедливости", – сказал секретарь СНБО.
Что именно Данилов подразумевает под справедливостью и кого она коснется, он не уточнил.
Ранее заместитель командира 3-й штурмовой бригады экскомандир полка "Азов" Максим Жорин заявил о необходимости справедливой мобилизации и что дети элиты должны быть на фронте.
Украинский военный и руководитель инициативы "A.Drones" Юрий Касьянов также подчеркнул, что повестки должны получать даже дети чиновников.
Напомним, сегодня, 7 февраля, Рада поддержала в первом чтении проект об усилении мобилизации.
ТСН.ua разбирался, есть ли новый вариант документа справедливым, какие нормы вызывают возмущение у украинцев и почему его называют "совковым"
Читайте также:
- "Нарушает права граждан" и "копирует советские традиции": реакция политиков и общества на проект о мобилизации
- Мобилизация в Украине: некоторые нормы нового законопроекта будут дорабатывать
- "Должен быть закон об усилении обороноспособности, а не разрушении прав человека и экономики": нардепка — о мобилизации