Данилов не ответил на вопрос, введут ли в Украине военное положение

Данилов не ответил на вопрос, введут ли в Украине военное положение

По словам представителя СНБО, сейчас происходит отработка большого количества документов в соответствии с украинским законодательством.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не ответил на вопрос, введут ли в Украине военное положение.

Во время брифинга вечером 21 февраля Данилов сообщил, что заседание СНБО еще продолжается.

"В любой момент мы собираемся для принятия тех или иных решений, которые будут крайне необходимы для нашего государства. На сегодняшний день я больше вам ничего сказать не могу. Сейчас происходит отработка большого количества документов в соответствии с нашим законодательством", — сказал Данилов.

Напомним, секретарь СНБО заявил, что Украина официально не признает "независимость" террористических "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе. Данилов подчеркнул, что территория нашей страны – это АР Крым и все области, входящие в нашу территорию в нашей Конституции. Мы действуем в соответствии с нашей Конституцией и теми законами, которые есть на нашей территории.

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