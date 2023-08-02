Данилов о дипломатическом скандале с Польшей: "Мы объединены целью уничтожить московское чудовище"

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на упреки об ухудшении отношений между Украиной и Польшей и заявил, что обе страны объединены общей европейской историей и дружескими связями.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Польша и Украина едины в своем союзе несокрушимых! Мы благодарим за каждый злотый, снаряд или доброе слово и за каждую женщину и ребенка, которых польский народ приютил в своем доме в самые страшные моменты нашей истории. Мы объединены общей европейской историей, миллионами родственных и дружеских связей и единой целью - уничтожение московского чудовища, которое посягнуло на нашу и вашу свободу", - написал Данилов.

Он подчеркнул, что польское государство и польский народ стоят бок о бок с Украиной с первой минуты полномасштабной войны против "русского мрака и московской дикости".

"Спасибо за все! Мы помним, кто первый протянул Украине ружье и хлеб! Напряжение Великой войны иногда вызывают эмоциональные действия и слова, но в нашей семье мы самостоятельны, без посторонней помощи сможем уладить какие-либо недоразумения", — подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов добавил, что именно Польша после вторжения российского террористического государства 24 февраля 2022 передала Украине первую партию оружия, а также необходимые тогда минометы.

Дипломатический скандал с Польшей

Напомним, ранее посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий был вызван в Министерство иностранных дел в Киеве. Поводом для этого стали высказывания руководителя офиса по вопросам международной поддержки в администрации Анджея Дуды Марчина Пшидача по поводу "неблагодарности Украины за помощь Польше".

После этого на дипломатический скандал отреагировал президент Зеленский. Он заявил, что политика иногда пытается быть выше единства народов в их стремлении отстоять свою свободу.

"Украина сражается за свободу свою и всей Европы, и мы благодарны каждому народу, который помогает. Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не может", – сказал тогда Зеленский.

Однако, несмотря на это, в Польше продолжили звучать заявления, что отношения с Украиной "в последнее время, не является лучшим". Причиной называют высказывания представителей украинской власти.

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