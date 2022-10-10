Данилов о количестве российских ракет: "Безумный сосед швыряет в нас все, что осталось в военных засеках"

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в России осталось уже не так много ракет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что цуцванг (в шахматах ситуация, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его положения – ред.) Путина находится в активной фазе. Все его дальнейшие шаги в Украине приведут к поражению.

Об этом после массированной атаки РФ в Украине Алексей Данилорв сказал в комментарии "Украинской правде".

"Чтобы Путин дальше не делал, будет только хуже для него. Эта агония будет приближать его к поражению. С учетом того, что Путин не может одержать победу военным путем, он прибег к стратегии уничтожить нашу инфраструктуру, нашу экономику. И это не что иное, как образец агрессивного терроризма со стороны Российской Федерации", – сказал он.

Он добавил, что он категорически не согласен с формулировкой "Россия – спонсор терроризма", поскольку она является непосредственно страной-террористом, использующей все методы и средства для уничтожения Украины.

"То, что касается сегодняшней мощной ракетной атаки, которой сегодня подверглась почти вся страна, именно по нашей энергосистеме, еще раз – это проявление слабости, это проявление понимания того, что он проиграет. Он таким образом хочет посеять у нас хаос, панику. Сегодня с учетом того количества ракет, которые летели на нашу территорию, конечно, мы не могли, к сожалению, сбить все, но я хочу успокоить всех наших граждан, что у него уже не так много осталось всех этих ракет, и они рано или поздно заканчиваются. И мы точно знаем, что их уже гораздо меньше, чем было до 24 февраля", — сказал Алексей Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что, начиная с февраля-марта, украинские власти обращались с просьбой к странам Запада дать возможности в противовоздушной обороне, которые еще до сих пор получает Украина.

"Откровенно говоря, хотелось бы больше и быстрее. Потому что от этого зависит жизнь наших людей, защита нашей инфраструктуры. Потому что есть сумасшедший сосед, швыряющий в нас все, что у него там осталось в военных закромах", — резюмировал Данилов.

Напомним, что сегодня, 10 октября, Россия нанесла массированные ракетные удары по Украине. Было выпущено 83 ракеты. Из них 43 сбила противовоздушная оборона.

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