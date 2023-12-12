Данилов о мобилизации: "В ближайшее время будут новые инициативы"

Этот вопрос будет обсужден уже в ближайшее время.

На следующем заседании ставки верховного главнокомандующего будут рассмотрены предложения в сфере мобилизации. Теперь запускают новую программу.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC Украина.

"Я думаю, что в ближайшее время будут новые инициативы, в том числе законодательные, по этому поводу", – сообщил секретарь СНБО.

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Как отметил Данилов, этот вопрос сейчас комплексно разрабатывается. Речь идет, в частности, о привлечении рекрутинговых компаний и прочее. Президент дал указание, чтобы к следующему заседанию ставки верховного главнокомандующего президент этот вопрос был окончательно подготовлен.

Прокомментировал чиновник и вопрос о том, хватит ли нашему государству людей для продолжения войны.

"Когда вы идете на войну, у вас постоянно не будет хватать трех вещей. У вас не будет хватать времени, у вас не будет хватать оружия и у вас не будет хватать людей", – отметил он.

Данилов подчеркнул: искусство военных – в таких условиях добиться победы.

Накануне в Раде были названы недостатки призыва и работы ТЦК.

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