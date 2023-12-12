Данилов о мобилизации: "В ближайшее время будут новые инициативы"

Этот вопрос будет обсужден уже в ближайшее время.
На следующем заседании ставки верховного главнокомандующего будут рассмотрены предложения в сфере мобилизации. Теперь запускают новую программу.
Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC Украина.
"Я думаю, что в ближайшее время будут новые инициативы, в том числе законодательные, по этому поводу", – сообщил секретарь СНБО.
Подробности
Как отметил Данилов, этот вопрос сейчас комплексно разрабатывается. Речь идет, в частности, о привлечении рекрутинговых компаний и прочее. Президент дал указание, чтобы к следующему заседанию ставки верховного главнокомандующего президент этот вопрос был окончательно подготовлен.
Прокомментировал чиновник и вопрос о том, хватит ли нашему государству людей для продолжения войны.
"Когда вы идете на войну, у вас постоянно не будет хватать трех вещей. У вас не будет хватать времени, у вас не будет хватать оружия и у вас не будет хватать людей", – отметил он.
Данилов подчеркнул: искусство военных – в таких условиях добиться победы.
Накануне в Раде были названы недостатки призыва и работы ТЦК.
Читайте также: