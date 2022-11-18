Данилов о приговоре суда в Гааге по самолету рейса МН-17: "Первый этап большого процесса над преступным путинским режимом"

Данилов подчеркнул, что Украина не собирается ждать 8 лет, пока преступников путинского режима накажут.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на приговор суда Гааги по делу об уничтожении авиалайнера по рейсу МН-17 в 2014 году. Он назвал это "первым этапом большого судебного процесса над путинским режимом".

Об этом секретарь СНБО написал в Twitter.

"Поздравляем решение суда Гааги по делу крушения авиалайнера MH17. Считаем это первым этапом большого процесса над преступным путинским режимом. Единственное — украинцы не настроены ждать приговора 8 лет. Преступления рашизма должны быть осуждены одновременно с преступлениями фашизма и коммунизма", — подчеркнул он.

Напомним, 17 ноября окружной суд Гааги признал виновными в деле об аварии самолета Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17, россиян Гиркина и Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко. Суд приговорил их к пожизненному заключению и выплате 16 млн евро компенсаций семьям погибших.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на соответствующее решение Гаагского суда и подчеркнул, что все российские зверства будут наказаны.

Россия отказалась выдавать Нидерландам двух осужденных судом в Гааге за сбыт самолета рейса MH17, мол, они не признают приговор суда.

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