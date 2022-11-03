Данилов о ударах оккупантов по энергообъектам Украины: "Мы готовились"

Украина готовилась к тому, что россияне будут бить по энергообъектам нашего государства, потому враг не сможет украинцев ни к чему принудить.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украина готовилась к ударам оккупантов по энергетической структуре. Всю систему проверяли и готовили к военным действиям.

Об этом Данилов рассказал 3 ноября в эфире телемарафона.

Секретарь СНБО отмечает, что Россия продолжает пытаться уничтожить инфраструктуру Украины. Поэтому применяются отключения электроэнергии по территории страны.

"Но я хочу заметить, что это война, и мы должны быть готовы к этим вещам. Мы готовились, наша энергетическая система очень мощно готовилась к военным действиям, в том числе, была тщательная проверка", — рассказал Данилов.

Он отметил, что Украина ранее присоединилась к энергосистеме Европы, поэтому в случае острой необходимости нашему государству окажут помощь по поставкам электричества. Кроме того, Украина работает над получением трансформаторов, а также больших станций, производящих энергетику.

"Я уверен, что мир будет помогать чем дальше, тем больше. Враг не сможет таким образом принудить нас к тем вещам, на которые он надеется. Весь цивилизованный мир нам помогает", — добавил Данилов.

Напомним, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что страны ЕС готовы поставлять Украине электроэнергию в случае дефицита из-за ракетных атак со стороны России.

Читайте также: