Данилов об обострении в Карабахе: "Россия покинет Армению один на один"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Россия не будет воевать в Карабахе, где Азербайджан проводит антитеррористические мероприятия.

Такое мнение Данилов высказал в интервью "Украинской правде".

"Россия сдаст Армению, она не будет там воевать. Она не является вообще каким-либо партнером для любой страны. Обязательства, которые Россия брала перед собой в отношении Армении, они сейчас умножены на ноль. Она (РФ — Ред.) оставит Армению один на один с этой проблемой, — отмечает он.

Секретарь СНБО отмечает, что страны центральной Азии, имеющие отношения с РФ, должны понять, что Москва "бросает своих партнеров и не выполняет обязательства". По словам Данилова, именно слабость России стала толчком для того, чтобы Азербайджан начал активные боевые действия.

"Она обещала армянам помогать в этом вопросе. Азербайджан понимает, что Россия сейчас завязана на войне против Украины, поэтому она никакого сопротивления не может", — пояснил Алексей Данилов.

Как сообщалось, 19 сентября Азербайджан начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия". Утром там был подрыв двух взрывных устройств, азербайджанская сторона утверждает, что армянские войска начали обстрел с артиллерии по позициям Вооруженных сил Азербайджана.

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