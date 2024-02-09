Данилов об отставке Залужного: "Если у вас есть система, вы добьетесь результата"

Сегодня одна часть населения считает, что сейчас "снимут" Валерия Федоровича, нашего "стального генерала", и будет крушение. Другая часть считает, что нужно произвести замену, влить новую кровь, и будет тогда совсем другая ситуация. На самом деле ни одни, ни другие не правы, что происходит.

Об этом в интервью "Бабели" сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Должны работать системы

Как отметил Данилов, глядя на те нормативно-правовые документы, которые есть сегодня в государстве – Конституция, остальные законы – президент страны является верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины. У него есть право принимать те или иные решения, если он считает необходимым, если они для достижения цели крайне необходимы именно в это время. Такого права у него никто отнять не может.

"Поэтому еще раз подчеркиваю – когда мы переходим на персоналии, говорить, что это Залужный. Давайте говорить, что это главнокомандующий", – говорит чиновник.

Первым заместителем секретаря СНБО работает генерал-полковник Хомчак, акцентирует Данилов, который до определенного периода был главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Президент Украины его уволил с этого поста, ему предложили должность первого заместителя секретаря СНБО, и он работает, он служит, с 24 февраля находится здесь. Но мы нигде не слышали его фамилию, а он тоже был главнокомандующим.

"Мы должны понимать простую вещь — должны работать системы. Если у вас есть система, вы добьетесь результата", — уверяет Данилов.

Напомним, в четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Читайте ведущие новости дня: