Данилов объяснил разницу между мобилизацией и рекрутингом

Рекрутинг и мобилизация – это разные процессы, которые не нужно уравнивать. Рекрутинг никак не заменяет мобилизацию.

Об этом в эфире "Украинского радио" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Данилов, объясняет, что рекрутинг – это когда человек самостоятельно видит, что военным нужна та или иная профессия, а потому вступает в Сил обороны через рекрутинговую компанию.

"Это ни в коем случае не заменяет мобилизацию, это два разных процесса. Это по собственному желанию. У Минобороны сегодня уже четыре компании, с которыми сотрудничает по рекрутингу, однако это не равно процессу мобилизации. Это два разных процесса", — отметил секретарь СНБО.

Относительно мобилизации женщин Данилов заявил, что она будет исключительно на добровольной основе.

Напомним, 19 декабря во время ежегодной пресс-конференции Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштабпредложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек.

Секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о сроках такой мобилизации. По его словам, это произойдет не в ближайшее время. Ее окончательный объем еще не определен.

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