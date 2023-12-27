Данилов отреагировал на уничтожение корабля "Новочеркасск" в Феодосии

В настоящее время уничтожено 20% флота РФ.

Уничтожение крупного российского десантного корабля "Новочеркасск" в аннексированной Феодосии показывает важность освобождения Крыма для Украины.

Об этом заявил секретарь Совбеза и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Голос Америки".

По его словам, последние события на оккупированном полуострове показывают, что Украина не намерена отказываться от Крыма. Кроме того, добавил он, Конституция четко обозначает границы украинской территории, признанные миром.

"Для нас он крайне важен, как и другие территории", – подчеркнул Данилов.

По данным секретаря СНБО, в настоящее время Вооруженные силы Украины уже уничтожили 20% российского флота.

Как сообщалось, ночью 26 декабря корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе был атакован крылатыми ракетами. В результате удара уничтожен этот большой десантный корабль.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что, вероятно , ВСУ нанесли удары по Феодосии ракетами Storm Shadow. По его словам, этот тип ракет действительно может производить такие эффективные удары.

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