Данилов отреагировал на запугивания Кремля "адекватным ответом" на Storm Shadow

По его словам, Москва использовала все, что могла.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя запугивания из Кремля на "адекватный ответ" на ракеты Storm Shadow, заявил, что диктатор РФ Владимир Путин уже применил в войне все имеющееся оружие.

Об этом Данилов написал на своей странице в Twitter.

По словам секретаря СНБО, все попытки страны-агрессора запугать украинцев и мир так называемым "адекватным ответом" - это "разговоры с самим собой".

"Все, что Путин мог использовать, он использовал. А для России самое худшее только начинается. РФ без западных разработок и инвестиций – страна-фейк. Впереди русских ждет много "приятных" встреч с передовыми технологиями… И это будут не смартфоны", - подчеркивает Данилов.

Реакция Кремля на Storm Shadow

Спикер российского президента-диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "очень негативно относится" к передаче ВСУ такого вооружения.

"Россия крайне негативно относится к поставкам Великобританией Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, нужен адекватный ответ", - заявил представитель Кремля.

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