Киев не будет спрашивать ни у кого о том, какие цели атаковать на территории России.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии Радио Свобода.

Он подчеркнул, что "продолжение следует".

"Более того, ни с кем не будем согласовывать, какие цели будем накрывать в РФ, что касается военно-промышленного комплекса, питающего российскую армию – оно все будет уничтожаться" – сказал он.

Также Данилов прокомментировал боевые действия в Белгородской и Курской областях РФ.

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"В России какое-то волеизъявление и поехали эти люди проголосовать. Обычная практика. Это же граждане РФ, с паспортами России и имеют право", — добавил секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что российские добровольцы из РДК обратились к мирным жителям Курской и Белгородской областей с призывом немедленно эвакуироваться, поскольку бойцы вынуждены были открыть огонь по военным объектам РФ.

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