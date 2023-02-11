Данилов подтвердил новую "большую чистку" в силовых структурах: кого это будет касаться

Секретарь СНБО заверил, что анонсированное президентом Зеленским очищение органов власти от взяточников и "мешающих работе бизнеса" будет продолжаться.

После серии громких отставок в государственных структурах, в частности, увольнений в руководстве Государственной таможенной службы и Министерства обороны, такая же "большая чистка" состоится в Службе безопасности Украины, Государственной налоговой службе и Нацполиции.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексея Данилова во время телемарафона.

"Что касается решений СНБО, анонсированных президентом. Если кто-то думает, что это была одноразовая акция, связанная с таможней и другими органами, то они ошибаются..." — заявил он.

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По словам Данилова, в силовых структурах будут избавляться от тех, кто считает нормальным "брать взятки и мешать работе бизнеса".

"И это касается всех органов, которые этим занимались — СБУ, налоговики, таможенники, полицейские и все остальные. Будут все органы чистыми от тех людей, которые марают нашу страну", — подчеркнул Данилов.

Кроме того, 1 февраля Кабинет министров уволил главу Государственной Таможенной службы и его заместителей.

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