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Данилов после увольнения из СНБО живет на зарплату 5 тысяч гривен в месяц - декларация
За первые три месяца прошлого года он задекларировал 608976 гривен зарплаты в СНБО.
Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов после увольнения с государственной должности получает около 5 тысяч гривен в месяц.
Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации за 2024 год.
За первые три месяца прошлого года он задекларировал 608976 гривен зарплаты в СНБО. После увольнения Данилов не работает в государственном секторе, однако имеет договор с ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания".
Сумма выплат по этому контракту составила 43 924 гривен, что составляет примерно 5 тысяч гривен в месяц.
Ранее декларацию за 2024 год обнародовал президент Владимир Зеленский .