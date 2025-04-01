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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2170
Время на прочтение
1 мин

Данилов после увольнения из СНБО живет на зарплату 5 тысяч гривен в месяц - декларация

За первые три месяца прошлого года он задекларировал 608976 гривен зарплаты в СНБО.

Автор публикации
Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Данилов после увольнения из СНБО живет на зарплату 5 тысяч гривен в месяц - декларация

Алексей Данилов.

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов после увольнения с государственной должности получает около 5 тысяч гривен в месяц.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации за 2024 год.

За первые три месяца прошлого года он задекларировал 608976 гривен зарплаты в СНБО. После увольнения Данилов не работает в государственном секторе, однако имеет договор с ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания".

Сумма выплат по этому контракту составила 43 924 гривен, что составляет примерно 5 тысяч гривен в месяц.

Ранее декларацию за 2024 год обнародовал президент Владимир Зеленский .

Дата публикации
Количество просмотров
2170
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