Данилов предполагает кадровые перестановки после скандала с бомбоубежищами в Киеве

В конце недели после заседания СНБО в Украине могут произойти кадровые перестановки на фоне ситуации с бомбоубежищами.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключает кадровых решений после скандала с состоянием бомбоубежищ в Украине.

Об этом он сообщил 21 июня в эфире телемарафона.

"После событий, которые произошли в Киеве, трагических событий, было дано задание проверить все укрытия, которые есть на территории нашей страны. Такая проверка состоялась. Все объекты, которые должны были посетить соответствующие органы, были посещены. Дана оценка. И в пятницу будем на заседании Совета по безопасности и обороне рассматривать этот вопрос", - сказал Данилов.

По его словам, будет докладывать, в частности, министр внутренних дел Игорь Клименко и другие министры, непосредственно отвечавшие за проверку. Именно по результатам этих докладов будут приняты решения.

"Я не исключаю, что могут быть приняты и кадровые решения, за счет чувствительности вопросов, которые сегодня рассматриваются", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что будут рассматриваться также вопросы судебной системы.

"Ситуация, которая на сегодняшний день складывается в судах, — вопиющая", — подчеркнул он.

Напомним, после трагедии с бомбоубежищем в Киеве, возле которого погибли люди, Киевские городские власти планируют оснастить большинство столичных укрытий системой автоматического открывания дверей. А кроме того, разместить в разных районах столицы дополнительные модульные железобетонные укрытия быстрого развертывания.

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