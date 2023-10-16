Данилов предупредил об "актерах-разведчиках" на службе Кремля: на кого он намекал

В Сети уже предположили, что секретарь СНБО намекал на Арестовича. Экс-советник Офиса в свою очередь набросился на Данилова с критикой.

Российские спецслужбы хотят сформировать новую агентурную сеть в Украине с помощью псевдоэкспертов и "актеров-разведчиков".

Об этом заявил сектретар СНБО Алексей Данилов.

Данилов подчеркнул, что единственный шанс России одолеть Украину – внести раскол и погрузить украинцев во внутреннее противостояние.

По его информации, в настоящее время ФСБ РФ предпринимает активные попытки сформировать новую агентурную сеть. Речь идет о развертывании политического проекта, ориентированного на остатки пророссийски настроенного населения.

Какие признаки деятельности таких агентов врага

"Признаками подобной деятельности является резкая активизация разнообразных "экспертов", "актеров-разведчиков" и иного рода аферистов в продвижении на русском языке российской же повестки. Именно они в этот момент взывают о "провале" контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы, как воевать ВСУ, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и в конце концов намекают, что с Россией необходимо договариваться", — пояснил Данилов.

Он заверил, что правоохранители внимательно отслеживают проявления подобных враждебных действий, выявляя и прекращая их.

Также секретарь СНБО призвал украинцев "проявить выскоку степень информационной чистоплотности, чтобы не пачкаться продуктами российской информационной жизнедеятельности".

Кого Данилов имел в виду

И хотя Данилов не назвал имя "актеров-разведчиков", в Сети уже предположили, что секретарь СНБО намекал на экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича.

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Заметим, что у Арестовича актерское прошлое, а в одном из интервью он хвастался, что является разведчиком.

Начальник ГУР Кирилл Буданов подтвердил информацию, что Арестович служил в украинской разведке, но уточнил, что это было давно.

В последнее время Алексей Арестович стал критиковать действующую украинскую власть. В частности, он упрекнул руководство Украины в отсутствии строительства больших оборонительных сооружений, подобных "линии Суровикина" по всем направлениям фронта, особенно Купянско-Лиманском. Также экс-советник ОП считает, что "ради мифа о "крепости Бахмут" было потрачено очень много войск, техники и ресурсов".

Что ответил Арестович

И хотя секретарь СНБО не назвал имя Арестовича в своем заявлении об "актерах-разведчиках" Кремля, последний резко отреагировал на такие высказывания Данилова.

"Каждый в государстве своя функция: СБУ ловит шпионов, полиция защищает наши улицы, армия – воюет. У Арестовича функция - разъяснять ситуацию миллионам людей.. Есть функция и у секретаря СНБО. П***іти державною.

Нет, он еще носит слайды президенту, я несколько раз видел. Другой пользы от него за два с половиной года в Офисе я так и не заметил.

И если Вы считаете, что ваша жизнь бессмысленна и Вы занимаетесь непонятно чем, то вспомните, что кроме ООН есть еще секретарь СНБО Украины", — написал Арестович в Телеграмм.

Недавно полиция начала досудебное расследование по делу Арестовича о пропаганде сексизма и насильственных действий.

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