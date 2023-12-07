Данилов прокомментировал провальное голосование Сената за помощь Украине: "Спокойствие и твердость"

Данилов отметил, что Украина сделает выводы и будет уничтожать в дальнейшем российских оккупантов.

В СНБО отметили, что независимо от того, как и кто голосует в мире, Украина не "откажется ни от одного клочка земли".

Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в X.

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"Покой и твердость. В независимости от того, кто, где и как проголосовал в любой стране мира мы не прекратим защищать наше государство, мы не откажемся ни от одного клочка нашей земли и не простим ни одного убитого или искалеченного. Мы сосредоточимся, сделаем выводы, перезарядим оружие и будем дальше уничтожать русское чудовище. С каждым днем, с каждым тяжелым, но нужным уроком, мы взрослеем и становимся крепче", — говорится в сообщении чиновника.

Данилов заявил, что Силы обороны будут бороться, несмотря на "невыполнение взятых международных обязательств безопасности" партнерами.

"Мы поняли, что несмотря на человеческий прогресс в мире, снова главным приоритетом становится сила, и поэтому Силы обороны Украины являются и остаются нашим лучшим гарантом безопасности, надежной страховкой от угрозы стать заложниками меняющейся политической конъюнктуры и невыполнение взятых международных обязательств безопасности", — отметил представитель СНБО.

Напомним, Сенат США не поддержал законопроект, предусматривавший дальнейшую помощь Украине. Джо Байден прокомментировал провальное голосование.

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