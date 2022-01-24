Данилов прокомментировал возможность полномасштабного российского наступления на Украину

Секретарь СНБО считает, что такое вторжение невозможно сделать даже физически.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что нет никаких оснований для утверждений о возможности полномасштабного наступления на нашу территорию вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом он заявил на брифинге после заседания СНБО в понедельник, 24 января, отвечая на вопросы ТСН.

"На сегодняшний день мы не видим никаких оснований для того, чтобы были утверждения о полномасштабном наступлении на нашу территорию. Это невозможно сделать даже физически”, – заявил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО подтвердил, что передвижения подразделений российских вооруженных сил на территории Российской Федерации фиксируются, но это в Украине никого не удивляет.

"Возможно, это диковинка для наших иностранных партнеров, которые в конце концов увидели, что там есть войска РФ и они передвигаются определенным образом", — отметил он.

Алексей Данилов напомнил, что такая ситуация началась с 30 октября 2021 года с публикации в Washington Post. “Именно в этот день ко мне обратились представители этого уважаемого СМИ за информацией о якобы дополнительном большом скоплении [российских войск] на наших границах. На что я ответил, и мой ответ был зафиксирован, что мы такого не видим”, — подчеркнул он.

Гражданам Украины секретарь СНБО посоветовал сохранять спокойствие и довериться правительству и местным властям, где в случаях форс-мажора знают, что делать.

"В случае необходимости у нас есть система общенационального оповещения, мы ничего скрывать не будем, вы видите, что все процессы мы выносим на ваше рассмотрение и мы по любому случаю готовы с вами коммуницировать", — подчеркнул он.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России, а требования "вернуть их в казармы" рассматриваться не будут.

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