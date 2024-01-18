Данилов прокомментировал возможность выборов во время военного положения и предостерег украинцев

В течение длительного времени РФ любым способом пытается подвергнуть сомнению существование нашего государства.

Обеспечить демократические выборы во время военного положения практически невозможно. Активное распространение информации о критической необходимости и потенциальной нелегитимности этого процесса – дело рук врага, желающего дискредитировать украинское высшее военно-политическое руководство.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в комментарии "LIGA.net".

"Россия начинает огромную кампанию, связанную с дискредитацией высшего военно-политического руководства нашей страны, в том числе настаивая на якобы нелегитимности этих процессов", – заявил Данилов.

Что нужно для проведения выборов

Как отметил Данилов, в Украине четко определено, когда можно проводить выборы. Прежде всего, речь идет о процессе, который следует обеспечить.

"Мы находимся в военном состоянии, во время которого обеспечить демократические выборы, что соответствовали бы всем современным демократическим нормам, – фактически невозможно", – отметил Данилов.

Подхват риторики об "угрозе демократии" украинскими журналистами изумляет должностного лица.

"Имейте в виду, чтобы это не стало угрозой существованию нашей страны", – отметил секретарь СНБО.

Речь идет о существовании нашего государства. Данилов отмечает: Россия имеет целью уничтожение украинцев как народа и нации.

"Мы входим сейчас в очень опасный период, потому что Россия и те люди, которые являются безответственными, на территории нашей страны будут поднимать эти лозунги и постоянно говорить об этом. Это РФ хочет таким способом решить вопрос существования нашей страны", – подытожил он.

Ранее Данилов назвал истинную причину "намеков" Путина на переговоры.

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