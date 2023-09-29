Данилов прокомментировал возможность затяжной войны и обратился к украинцам

Мы не можем остановиться, потому что тогда на нас отыгрываются все.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность затяжной войны с РФ. Так, он призвал украинцев не паниковать, а защищать государство.

Об этом Данилов сказал в интервью Натальи Мосейчук на канале Мосейчук+.

Надо сохранять стойкость

К сожалению, Запад часто говорит о возможности затяжной войны. Как предполагает Данилов, партнеры, вероятнее всего, опираются на факторы, которые сегодня "имеют на столе".

"Не восприятие фрагментации России. Они этого пугаются, и это правда. Нам до сих пор никто не может четко дать ответ на вопрос, что такое наша победа. Нам говорят: "Мы будем вас поддерживать до…" и дальше слова "победа" я нигде не слышал", – сказал Данилов.

Так, Украине нужно четко понимание позиции наших партнеров. Будут ли они идти с нами к победе? Или они будут идти определенный промежуток времени, а потом будут смотреть и делать выводы?

Секретарь СНБО уверяет: сегодня продолжаются процессы, которые точно идут на пользу Украины. В частности, на территории России.

"Наша задача держать устойчивость, не впадать в печаль, не паниковать. Нам свое делать. Нам нужно защищать государство, освобождать от агрессора. Если мы остановимся на этом пути, то имейте в виду, что тогда отыгрываются на нас все – и не только Путин ", – убежден Данилов.

Он констатировал: мы живем в очень сложном мире, и нередко даже у стран-партнеров политическая целесообразность перевешивает те или иные вещи, которые мы называем ценностями.

Отметим, что глава ГУР МО Кирилл Буданов убежден, что война в Украине не будет долговременной.

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