Данилов прокомментировал возможности России наносить удары по инфраструктуре Украины зимой

Скорее всего, Россия снова будет атаковать Украину, когда наступит зима. Враг попытается нанести вред нашей инфраструктуре.

Об этом в эфире телемарафона сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Государство готовится к любым вызовам

По словам Данилова, наше государство владеет информацией о наличии и количестве ракет. Так, Российская Федерация не обладает тем количеством, которым бы она хотела обладать для того, чтобы причинить нам огромный ущерб.

"Но они сейчас понемногу их накапливают, они их хранят для того, чтобы когда будет зимний период – именно в тот период попытаться использовать их для того, чтобы нанести вред непосредственно нашей инфраструктуре. Максимальна подготовка с нашей стороны к этому вопросу, но, на К сожалению, это война и мы не можем с вами спрогнозировать по каким именно объектам будут попадания", – утверждает Данилов.

По его словам, и властям, и гражданам нужно спокойно готовиться к этой зиме.

"Будет ли тяжело? Да, будет тяжело. Но мы понимаем все эти вызовы и по максимуму там, где можно подготовиться, государство готовится", – подытожил секретарь СНБО.

Ранее эксперт спрогнозировал, каковы особенности ударов РФ зимой.

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