Данилов прокомментировал законопроект об английском языке в Украине

Украинцы должны интегрироваться в мировое сообщество и английский здесь является ключевым фактором для того, чтобы быть в единой системе координат со всем цивилизованным миром.

Так во время телемарафона прокомментировал законопроект о закреплении статуса английского языка как языка международного общения секретарь СНБО Алексей Данилов.

"В 2019-м году я подчеркивал то, что английский язык является ключевым для того, чтобы мы двигались в цивилизованный мир. Сегодня президент нашей страны подал такой законопроект", — отметил он.

Данилов также подчеркнул, что английский язык – язык международного общения, язык международного бизнеса.

"Если бы 99% наших граждан владели английским языком, они бы читали совсем другую литературу. Мы должны интегрироваться в мировое сообщество и язык английский здесь является ключевым фактором для того, чтобы мы были в единой системе координат со всем цивилизованным миром", — добавил Данилов. .

Напомним, что в Украине предлагается закрепить статус английского языка как языка международного общения. Это предложил украинский президент Владимир Зеленский.

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