Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Данилов прокомментировал законопроект об английском языке в Украине

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
1231
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Данилов прокомментировал законопроект об английском языке в Украине

Данилов прокомментировал законопроект об английском языке в Украине Фото: Аппарат СНБО Украины

Английский – язык международного общения, язык международного бизнеса.

Украинцы должны интегрироваться в мировое сообщество и английский здесь является ключевым фактором для того, чтобы быть в единой системе координат со всем цивилизованным миром.

Так во время телемарафона прокомментировал законопроект о закреплении статуса английского языка как языка международного общения секретарь СНБО Алексей Данилов.

"В 2019-м году я подчеркивал то, что английский язык является ключевым для того, чтобы мы двигались в цивилизованный мир. Сегодня президент нашей страны подал такой законопроект", — отметил он.

Данилов также подчеркнул, что английский язык – язык международного общения, язык международного бизнеса.

"Если бы 99% наших граждан владели английским языком, они бы читали совсем другую литературу. Мы должны интегрироваться в мировое сообщество и язык английский здесь является ключевым фактором для того, чтобы мы были в единой системе координат со всем цивилизованным миром", — добавил Данилов. .

Напомним, что в Украине предлагается закрепить статус английского языка как языка международного общения. Это предложил украинский президент Владимир Зеленский.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1231
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация