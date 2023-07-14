Данилов прокомментировал знание английского языка: "Это язык нашего выживания"

Секретарь СНБО Алексей Данилов будет готов уйти с поста, если на его место придет человек с большим знанием – в частности, английского языка.

Об этом он рассказал в рамках единственного телемарафона.

По его словам, английский язык для всех без исключения обязателен.

"Это язык нашего выживания. Это язык общения с цивилизованным миром, это язык бизнеса, язык политики, это язык, который знает почти весь мир. У меня с английским, к сожалению, не так хорошо, как хотелось бы. У меня – так называемая "бытовая", как и преимущественно у большинства моего возраста людей. Но я от этого не страдаю. В случае необходимости уступить ради того, чтобы был человек, который образован, знает язык и гораздо больше принесет пользы. Поверьте, за мной здесь не будет никакой остановки, потому что я считаю, что это абсолютно вещь, которая должна быть обязательной. Это не обо мне, это о стране", — отметил Алексей Данилов.

Напомним, что посол Украины объяснил свой комментарий по поводу "нездорового сарказма" Зеленского.

Читайте также: