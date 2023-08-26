Данилов раскрыл, чем Украина уничтожила российскую установку С-400 "Триумф" в Крыму: "Это наше новое изделие"

Украина разработала новую современную ракету, которая показала себя "совершенно безупречно" во время "бавовны" в Крыму несколько дней назад.

Российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в Крыму была уничтожена 23 августа с помощью новой современной украинской ракеты.

Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украинского Радио.

Он подчеркнул, что ракета, вызвавшая активные обсуждения среди военных экспертов, была "новая и абсолютно современная".

"Да, это наше новое изделие, которое показало себя совершенно безупречно", – сказал Данилов.

В то же время он не стал раскрывать всех деталей, в частности, была ли это совершенно новая разработка или только модификация уже имеющегося вооружения. Данилов лишь отметил, что это разработка украинского оборонно-промышленного комплекса в рамках программы, начатой в 2020 году.

Напомним, в районе села Оленевка в оккупированном Крыму утром 23 августа прогремели около семи взрывов. Впоследствии в ГУР подтвердили "бавовну" и сообщили об уничтоженной российской зенитно-ракетной системе большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

Вместо этого оккупационная "власть" в Крыму издала свою смешную версию взрывов, раздававшихся на полуострове. Там заявили, что это горела трава, а не российская система С-400 "Триумф".

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