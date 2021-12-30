Данилов рассказал, будут ли вводить в Украине чрезвычайное или военное положение

Данилов рассказал, будут ли вводить в Украине чрезвычайное или военное положение

Секретарь СНБО считает, что постоянное нагнетание ситуации в СМИ является одним из проявлений информационной войны.

В Украине в ближайшее время не будет внедряться чрезвычайное или военное положение.

Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО.

"Мы не видим угроз. Внедрять (чрезвычайное положение — Ред.) и пугать общество не нужно. Ситуация контролируема, мы понимаем, что происходит", — сказал он.

Данилов считает, что постоянное нагнетание ситуации в СМИ является одним из проявлений информационной войны.

"Это одна из информационных атак, когда нас постоянно запугивают. То, что касается введения чрезвычайного положения — это зависит от обстоятельств. По состоянию на сегодняшний день таких обстоятельств нет. Если они появятся, тогда будем информировать", — отметил секретарь СНБО.

Ранее Алексей Данилов прокомментировал возможность российского вторжения на Новый год.

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