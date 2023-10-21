Данилов рассказал, готова ли Украина прекратить огонь при посредничестве Китая

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал заявления Китая о готовности содействовать прекращению огня и переговорам между Украиной и РФ.

Прекращение огня в Украине при посредничестве Китая невозможно. Украина не сядет за стол переговоров с РФ, пока российские войска не покинут наши оккупированные территории.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью Kyodo News.

Он прокомментировал заявления РФ и Китая о якобы укреплении связей между странами. По его мнению, Москва "утратила свою независимость и теперь вынуждена полагаться на такие страны как Китай, Северная Корея и Иран".

В то же время Данилов отверг возможность прекращения огня при посредничестве Китая. Ранее в Пекине заявляли, что готовы способствовать "скорейшему прекращению огня" и переговорам между Украиной и РФ.

"Нет переговоров, пока Россия продолжает оккупировать (украинскую) территорию, включая Крым", — сказал Данилов.

Он назвал российского диктатора Владимира Путина "террористом" и подчеркнул, что "современный Гитлер по имени Путин убил 500 наших детей".

Отношения РФ и Китая

Во вторник, 17 октября, российский диктатор Владимир Путин прибыл в Китай на форум "Один пояс, один путь", где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.

Он во время встречи с президентом РФ предложил "старому другу" Путину строить "новый мировой порядок". Китайский лидер в своем выступлении не упомянул о войне в Украине или нападении ХАМАСа на Израиль, но намекнул на "изменения в глобальном лидерстве".

Однако в ОП заявили, что визит российского президента Владимира Путина в Китай не больше, чем просто фикция. По словам советника Офиса президента Михаила Подоляка, с такой страной, как РФ, никто не будет строить никаких стратегических отношений, в том числе и Пекин.

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