Данилов рассказал, как будет происходить мобилизация женщин

Призыв будет только по желанию.

В Украине мобилизация женщин будет производиться исключительно на добровольной основе. Призыв женщин – только по личному их желанию.

Об этом "Украинскому радио" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Если у той или иной женщины есть желание служить, она может добровольно обратиться в Центр комплектации, заполнить соответствующие документы, пройти медицинскую комиссию. После того она может участвовать на уровне с мужчинами. Но это только по желаниям лиц женского пола", — подчеркнул секретарь. СНБО.

Напомним, ранее заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла сделала заявление о мобилизации женщин. По ее словам, украинки, уехавшие после начала полномасштабного вторжения России, должны также воевать на фронте, а не быть в Европе.

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