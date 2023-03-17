Данилов рассказал, как УПЦ МП будут выселять из Киево-Печерской Лавры

Данилов заявил, что представители УПЦ МП не вправе держать государство в заложниках.

Представителей Московского патриархата будут выдворены из Киево-Печерской Лавры без применения физического влияния.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Радио Свобода.

Он отметил, что Украина не будет уподобляться Российской Федерации, поэтому не будет действовать силой, чтобы выселить монахов из Лавры.

"Но мы точно будем выполнять то, что принадлежит нам, с учетом нормативно-правовых актов, которые есть на нашей территории", — пообещал он.

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Также секретарь СНБО заявил, что среди представителей Московского патриархата многие сотрудники российской ФСБ.

Кроме того, Данилов добавил, что украинские власти не выступают против церкви как таковой.

"Мы же не против церкви. Мы не против тех людей, которые имеют отношение к тем или иным религиозным процессам. Но мы против влияния на государство этих вещей. Вы не имеете государства диктовать, вы не имеете государство держать в заложниках", — сказал он. Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск прокомментировал расторжение договора Министерством культуры Украины о пользовании УПЦ МП Киево-Печерской Лавры.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украинская православная церковь получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора, согласно которому монахи пользовались государственной собственностью.

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