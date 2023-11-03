Данилов рассказал, как Зеленского подставили на встречи с представителями СМИ

Президент не знал, кто придет на эту встречу.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал присутствие, как утверждается, владельца популярного Telegram-канала на встрече президента Владимира Зеленского с представителями СМИ в середине октября. По его словам, главу государства подставили.
Об этом он сказал в интервью LIGA.net
"Я думаю, что президента подставили. Я не думаю, что у него было представление, кто будет на этой встрече", – сказал Данилов.
Отвечая на вопрос, имеет ли Данилов представление, кто именно мог подставить Зеленского, секретарь СНБО сказал: "Я о многом имею представления, но я не могу вообще рассказывать".
Напомним, 16 октября на закрытую встречу Владимира Зеленского с журналистами пригласили более 20 человек, в том числе администратора Телеграмм-канала "Труха".
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