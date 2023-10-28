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Данилов рассказал, каким он видит ход боевых действий зимой

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Данилов рассказал, каким он видит ход боевых действий зимой

Наша задача достаточно проста – это утилизация армии России — Данилов / Фото: пресс-служба СНБО

Отдельные западные медиа пишут о том, что Украина якобы готовится к весеннему наступлению в 2024 году, а сейчас в большинстве своем будет переходить в оборону.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что не знает, откуда раздаются такие заявления.

Об этом пишет 24 канал.

«У нас очень много экспертов, которые сидят на диванах, и не имеют никакого отношения к военным и к сектору безопасности и обороны. Однако они выдают свои "прогнозы", "инсайды", — заметил он.

«Наша задача достаточно проста – это утилизация армии России, которую отлично делают представители нашего сектора безопасности и обороны в любой точке, где они ее находят. Мы и дальше будем продолжать это делать, поскольку, если не поставим точку в этом вопросе, то передадим эту проблему нашим детям, хотя и они уже воюют, внукам, правнукам. Нам это не нужно. Сегодня нужно поставить точку в этой войне и одержать победу. Она обязательно будет, потому что это борьба, прежде всего, за нашу независимость, а также за те ценности, которые поддерживает подавляющая часть мира», — подчеркнул Данилов.

Раньше мы писали о том, что может произойти на фронте зимой.

В конце осени-зимой на фронте возможно определенное затишье и это ожидаемо в связи с неблагоприятной погодой : холод, дождь и снег. Как прогнозирует военный эксперт Роман Свитан, из-за дождей практически невозможно двигаться на восточном фронте – на Луганском, Донецком направлении и частично в восточной части Запорожского фронта.

"Уже сейчас происходит замораживание этой части фронта, мы это прекрасно видим. Восточная часть Запорожского фронта после того, как мы выровняли фронт, уже перешла в режим активной обороны. Донецкое и Луганское направления также будут переходить в этот режим", – сказал Свитан.

В то же время ВСУ смогут продвигаться на западе Запорожья и Херсонском направлении, которые менее подвержены плохой погоде. Эксперт убеждает, что никакой "заморозки" продвижения в направлении Токмака не будет.

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Дата публикации
Просмотры
765
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