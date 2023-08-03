Данилов рассказал, каким оружием Украина может наносить удары по территории РФ.

Украина не имеет запретов на использование вооружения, изготовленного отечественным военно-промышленным комплексом, для нанесения ударов по территории страны-агрессорки России.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Как у нас может быть табу, если страна-агрессорка против нас развернула огромную военную кампанию. Если они почти ежедневно убивают наших детей – какие должны быть табу?", — высказался он.

Данилов напомнил о договоренности Киева с международными партнерами о том, что Украина не будет применять их вооружение по территории России. По словам Данилова, это нужно, чтобы партнеры не обвинялись якобы в причастности к войне. Вместе с тем, этот запрет не касается оружия, разработанного украинским военно-промышленным комплексом.

"У нас есть определенные достижения в этом. Хотя не все можно рассказывать, но то, что узнали представители CNN о морских дронах — это вещи, которые имеют очень ограниченное количество стран", — заявил секретарь СНБО.

Также Данилов добавил, что подобные разработки отлично выполняют боевые задания.

Напомним, ранее Данилов анонсировал ужесточение защиты портов оружием украинского производства. По его словам, сейчас Украина не хватает средств ПВО для некоторых видов российского вооружения. Украинский военно-промышленный комплекс уже производит средства, позволяющие усилить защиту портовой инфраструктуры.

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