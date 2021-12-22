Данилов рассказал о количестве российских военных возле украинской границы

Там сосредоточено более 160 тыс. человек.

В 200 км от российско-украинской границы находится 122 тыс. военных РФ, а в 400 км — 143,5 тыс. военных.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Если для наших западных партнеров ситуация на нашем восточном фронте новость, то для нас это ежедневная работа. Мы понимаем, что там происходит. Мы четко знаем количество военных, которые есть со стороны Российской Федерации", — сказал он.

По словам Данилова, ситуация у границы неспокойная. "В случае обострения ситуации – это (вторжение России – Ред.) не может произойти так мгновенно. Условно говоря, сегодня на сегодня. Для этого нужно готовиться. Мы все это отслеживаем", – заявил секретарь СНБО.

Данилов отметил: благодаря законопроекту президента о "Национальном сопротивлении", который вступит в силу 1 января 2022 года, у Украины появляются дополнительные ресурсы по отражению агрессора.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина Россия не перестала стягивать войска к границам Украины. По его словам, украинская армия насчитывает около 250 тысяч военных, 200 тысяч резервистов в территориальных подразделениях и 400 тысяч ветеранов украино-российской гибридной войны.

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