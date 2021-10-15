Данилов рассказал, сколько в Украине с 2014 года открыто дел по статье о государственной измене

Данилов рассказал, сколько в Украине с 2014 года открыто дел по статье о государственной измене

В Украине 400 человек, которых обвиняют в государственной измене объявили в розыск.

На заседании СНБО заслушали доклады представителей правоохранительных органов по расследованию дел о государственной измене.

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Об этом 15 октября во время брифинга сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

СНБО заслушал доклады генпрокурора Ирины Венедиктов, главы МВД Дениса Монастырского и председателя СБУ Ивана Баканова.

"Начиная с 2014 года было открыто 1600 дел по статье 111. Речь идет о государственной измене. Сегодня 400 человек в розыске. Большому количеству лиц было объявлено о подозрении. Большое количество дел находится в судах. Есть проблема, что большая часть дел рассматривается на территории Донецкой и Луганской областей, а там сложная ситуация с рассмотрением этих вопросов. Виктор Янукович, который был осужден по статье 111 УК — он не один из чиновников. Сегодня расследуются дела и в отношении людей, которые занимали должности главы НБУ, министров и сотрудников других центральных органов. Против них возбуждены уголовные производства. Вопрос будет находиться на контроле СНБО", — сказал Данилов.

Напомним:

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