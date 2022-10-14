Данилов рассказал, сколько высокоточных ракет еще есть у России

На вооружении РФ осталось 25-28% высокоточных ракет от количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения ее войск в Украину, 24 февраля.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Радио НВ".

"Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество оставшихся на территории Российской Федерации ракет. Речь идет именно о высокоточных, которые нам делают наибольшие хлопоты. Я не имею права называть абсолютные цифры, которые вы хотели бы от меня услышать. Но если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25-28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля", – ответил он.

По словам Данилова, ракет советского образца, таких как зенитные С-300, у РФ "еще немного есть", но их уже гораздо меньше, чем было с начала вторжения 24 февраля.

"Страна-террорист Российская Федерация с каждым днем становится все слабее и слабее", — добавил он.

Массированный ракетный обстрел Украины

Российские войска 10-11 октября массированно обстреляли ракетами и боевыми беспилотниками украинские города. Главными целями были объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в некоторых городах Украины ввели веерные отключения электроэнергии.

По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, эти ракетные обстрелы Украины носят многовекторный характер. Основными задачами атаки России было энегретическое давление на страны Европы, блокирование экспорта украинской электроэнергии, срыв отопительного сезона непосредственно в Украине и сеяние паники и недоверия среди украинцев к действиям центрального правительства.

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