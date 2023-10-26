Данилов сделал заявление о производстве боеприпасов в Украине

Для налаживания производства нужно время.

Украина нарастит собственное производство боеприпасов в ближайшее время. Силы обороны испытывают проблемы с боеприпасами. Впрочем, снарядный голод есть и в оккупантов.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, западные партнёры начали строить дополнительные мощности. Впрочем, производство невозможно наладить в короткие сроки.

"Наши частные компании также занимаются этим вопросом, заказали оборудование, которое уже монтируют на предприятиях. В ближайшее время мы увидим наращивание производства, государство здесь само не справится", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО говорит, что такой расход боеприпасов не было со времен Второй мировой войны. Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что Украина сможет решить эту проблему вместе с партнерами.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил об огромном дефиците боеприпасов в мире. Именно поэтому Украина прилагает усилия, чтобы построить собственную отрасль вооружения и уменьшить зависимость от западных союзников по борьбе с российской агрессией.

Читайте также: