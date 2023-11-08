Данилов сказал, когда может закончиться война и что для этого нужно

Война России против Украины может закончиться в 2024 году и Украина прилагает максимум усилий для этого. Однако не все зависит от нас.

Об этом в эфире телемарафона сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Я бы очень хотел, чтобы война в 24-м году закончилась. Мы для этого будем делать все необходимое. Но здесь нужно быть искренним и сказать, что не все от нас зависит... Очень многое зависит от партнеров", – акцентировал он.

"Путина уже ничем не разозлишь, он болен"

К сожалению, некоторые наши партнеры довольно сдержаны в вопросе поставок вооружения определенного вида в должном количестве. Данилов подчеркнул, что они должны наконец прекратить сомневаться в целесообразности передачи оружия.

"Они волновались, что можно было разозлить Путина... Вы эту мерзость ничем уже разозлить не можете, она больна на голову. Делать какие-то дальновидные выводы, какие-то дипломатические реверансы по отношению к России – это пустая трата времени. Нам нужна победа, и она обязательно будет", – заверил секретарь СНБО.

Ранее Данилов также объяснил, почему россиянам не удастся затяжная война.

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