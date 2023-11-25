Данилов сказал, когда ждать приятных новостей о вступлении Украины в НАТО

Впереди у нашего государства много работы.
В настоящее время Украина осуществляет консультации с отдельными государствами-членами НАТО о гарантиях безопасности для себя. Продолжается усиленная работа.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "Украинскому Радио".
Когда Украина рассчитывает на результаты членства в НАТО
Как напомнил секретарь, на саммите Североатлантического альянса 11-12 июля в Вильнюсе были провозглашены "гарантии безопасности", особенностью которых является то, что их могут предоставлять отдельные страны-члены НАТО. Эта многосторонняя договоренность должна:
- обезопасить от политических рисков военную помощь Украине;
- предусмотреть схему поддержки нашего государства после развязанной Россией войны.
Секретарь СНБО предполагает, что на юбилейном саммите НАТО, который состоится в следующем году в США, Украину ждут хорошие новости.
"Думаю, у нас будет положительные результаты, наша страна уже будет точно понимать, когда станем членами Альянса. Наше место уже точно готово. Вооруженные Силы соответствуют многим критериям стран НАТО", – говорит Данилов.
Есть вопросы по борьбе с коррупцией, признает он, но мы им занимаемся. Мы должны решить его раз и навсегда.
"Это наша домашняя задача и если мы ее не выполним, то мечтать о том, что мы будем членами НАТО – некий призрак", – констатирует Алексей Данилов.
Следует понимать, что нужно сделать очень многое, чтобы мы отвечали всем критериям и Альянса, и Евросоюза.
Ранее Данилов предупредил о "вызове для всего мира" и назвал страны-угрозы.
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