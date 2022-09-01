Данилов сообщил о готовом пакете предложений в области безопасности в Украине

Секретарь СНБО отметил, что после победы Украины в мире будут созданы новые альянсы.

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины подготовил предложения по ситуации в нашей стране в ближайшем будущем.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об этом "VIP с Наталией Мосейчук" на телеканале "1+1" в рамках телемарафона.

"После нашей победы будут новые альянсы. Мы передали из Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины свои предложения по нашему видению беспокойной ситуации в нашей стране в ближайшем будущем. После этой войны создадут новые союзы. А право быть сильными мы добыли в борьбе", — сказал Данилов. .

Напомним, Данилов также сообщил, что после окончания войны станет понятно, чем занимались украинские олигархи, а некоторые из них даже станут бедными.

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