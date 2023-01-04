Данилов строго ответил Макрону на "гарантии безопасности" для РФ: "Отдайте Путину Бордо, а мы сами разберемся"

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал предложения президента Франции Эммануэля Макрона начать переговоры с Путиным и дать России так называемые "гарантии безопасности".
Данилов сказал, что президент Франции Эммануэль Макрон может отдать Бордо российскому диктатору Владимиру Путину, если он хочет вести переговоры с Россией о "гарантиях безопасности" и других уступках оккупантам.
Об этом Данилов сказал 4 января в эфире телемарафона.
"Если кто-то считает, что нам надо извиниться (перед россиянами – ред.) и отдать им Крым, Донецкую, Луганскую области, то это полное безумие. Более того, я не могу понять, каким образом вы с террористами разговариваете. Вот представьте себе, садится за стол Байден и Усама бен Ладен (основатель "Аль-Каиды" — ред.) и они начинают переговоры о гарантиях Усама бен Ладена", — сказал Данилов.
Он добавил, что именно Макрон предложил предоставить президенту страны-террористки Путину так называемые "гарантии безопасности".
"И когда вы говорите, что с ним (Путиным – ред.) нужно о чем-то говорить, ему нужно давать какие-то гарантии – ну отдайте ему Бордо, свое отдавайте. Наше не надо, мы сами разберемся", – сказал секретарь СНБО.
Напомним, ранее Макрон объяснил, зачем говорил о "гарантиях безопасности" для РФ. Он попросил "не делать из мухи слона и не искать противоречия там, где их нет". По его словам, на мирных переговорах будут территориальные темы по Украине и коллективной безопасности во всем регионе.
Однако после этого страны Европы направили Франции официальный демарш по заявлениям президента страны Макрона относительно "гарантий безопасности для России".
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