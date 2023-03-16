Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Данилов в годовщину ”референдума” в Крыму: через девять лет кое-кто из организаторов мог бы уже выйти из-за решетки

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
126
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Данилов в годовщину ”референдума” в Крыму: через девять лет кое-кто из организаторов мог бы уже выйти из-за решетки

Фото: Associated Press

А теперь заключение только ждет предателей впереди, потому что Родина все помнит, отметил секретарь СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал годовщину крымского "референдума": через девять лет некоторые организаторы могли бы уже выйти из-за решетки.

Об этом он написал в Twitter.

"Некоторые из тех, кто девять лет назад организовывали и проводили фейк-референдум в Крыму, могли бы уже выйти из-за решетки. Конечно, при условии образцового поведения. А теперь — все это только ждет их впереди. Родина же помнит", — написал он.

Напомним, девять лет назад, 16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе был проведен так называемый "референдум" о статусе Крыма. По его якобы результатам, Россия незаконно аннексировала Крым. В его проведении принимали участие российские военные, происходило задержание и похищение проукраинских активистов. При этом первоначально российские власти отрицали участие военных РФ в этих событиях на полуострове.

Масштабные проблемы после войны: что будет с Донбассом и Крымом после деоккупации - Романенко и Фесенко

Масштабные проблемы после войны: что будет с Донбассом и Крымом после деоккупации - Романенко и Фесенко

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
126
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация