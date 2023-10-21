Данилов высказался о депутатах, не поддерживающих запрет УПЦ МП

Украинцы не забудут народных депутатов, которые в первом чтении не отдали свой голос за законопроект, позволяющий запретить УПЦ МП. Ведь речь идет не о церкви, а об институте, который "непосредственно участвует в войне" на стороне Кремля.

Такое мнение в интервью "Украинскому радио" высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Количество голосов (267 голосов "За" – Ред.), которые получил этот законопроект, говорит, что сегодня достаточно прочная подушка для того, чтобы депутаты в конце концов проголосовали. Имеем в виду, что о тех депутатах, которые не будут в этому участвовать и не будут голосовать за этот закон, народ Украины точно не забудет. Более того, меня удивляют депутаты, поддерживающие Московскую церковь на территории нашей страны", — отметил Данилов.

Он отметил, что именно этот институт имеет руководство в Москве, призывающее убивать наших граждан, убивать наших детей".

"Мы к религии не имеем никакого отношения. Хотите общаться с Богом, общайтесь, сколько вам угодно. Но распространять и насаждать здесь институты, которые работают непосредственно с центром в Москве — это недопустимая вещь и с этим будет поставлена точка. Но все происходит. в рамках законодательства", — пояснил секретарь СНБО.

По словам Данилова, окончательная версия закона последует после второго чтения. Тогда, добавил он, можно будет анализировать и понимать, как "все будет происходить юридически".

Как сообщалось, 19 октября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о запрете УПЦ МП. 266 депутатов высказались "за".

Впрочем, во время заседания парламента между народными депутатами произошла шарпанина – они подернулись через УПЦ МП. Ведь защиту УПЦ МП все же выступили 15 депутатов, в том числе из эксОПЗЖ.

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