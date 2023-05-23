Данилов высказался по поводу ситуации в Белгородской области РФ: "Это их страна"

В СНБО заявили, что некоторые россияне в конце концов решили бороться с темнотой в своей стране, потому и произошел конфликт в Белгородской области.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что за беспорядками в Белгородской области РФ стоят россияне, стремящиеся "избавиться от тьмы в своей стране".

Об этом он сказал в комментарии CNN.

"Они россияне, это их страна, и они имеют право там находиться. Есть некоторые россияне, которые на стороне света и которые пошли бороться с темнотой, которая сейчас существует в России", — сказал Данилов.

Он отверг предъявленные Москвой обвинения в причастности Украины и заявил, что инцидент в Белгороде – дело исключительно России.

"Там происходят события, связанные с сектором, который, по нашему мнению, должен комментировать либо верховный главнокомандующий, то есть Путин, либо министр обороны, либо кто-то другой. Они граждане Российской Федерации", — сказал он.

"Если это были российские ребята, пересекшие границу, это вопрос к ФСБ, они должны защитить эту границу, военные должны ее защитить. Еще раз подчеркиваю, это вопрос к тем россиянам, которые сегодня находятся в Белгородской области", — добавил Данилов.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что участниками событий в Белгородской области являются российские патриоты, желающие изменить политический режим в своем государстве. Они недовольны тем, что делает Путин с их государством, поэтому восстали против его режима.

Читайте также: