Данилов высмеял "парад Победы" в Москве: Путин должен принимать на Красной площади мертвых бесславных оккупантов

Единственный парад, который достоин принимать Путин, – это мертвые бесславные оккупанты, которые "шагают" по главной площади.

Секретарь Совета национальной безопасности и оборон Алексей Данилов прокомментировал парад в Москве, посвященный Дню Победы. Чиновник подчеркнул, что Путин должен принимать на Красной площади мертвых кафиров, которые "бесславно и без чести погибли в Украине".

Об этом он написал в соцсетях.

"Несколько часов могут шагать "парадом" на "красной площади" мертвые российские оккупанты, бесславно и без чести погибшие в Украине. Это единственный парад, который достоин принимать убийца украинских детей пути в своего чвк-войска, и единственная правда, которую должны знать россияне о своей стране", — говорится в его сообщении.

Казусы с Путиным на параде 9 мая

Напомним, в Сети распространяют кадры, на которых глава Кремля Владимир Путин испугался "хлопка", внезапно раздавшегося во время парада в Москве. На самом деле это был барабан военного оркестра, который громко заиграл.

Куда же без "черного чемодана". Российский президент принес на парад 9 мая свою драгоценную вещь. Без нее он на публичные заходы не ходит. На видео видно, как один из них охранников идет рядом с Путиным и держит в руке чемодан.

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