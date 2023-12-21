Данилов заинтриговал заявлением о значительном усилении украинской ПВО

Украина усилит свою противовоздушную оборону мощными системами, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, но не раскрыл детали.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал ужесточение украинской ПВО зимой, о котором сообщал президент Владимир Зеленский накануне.

Об этом он рассказал в эфире УП.Live.

"Это будет мощно, будут мощные системы (ПВО – ред.). Это не системы, которыми пользуются мобильные огневые группы. О совсем других способах поражения идет речь", — заинтриговал секретарь СНБО.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что совместное производство оружия Украиной со странами НАТО уже проходит.

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