Данилов заинтриговал заявлением о значительном усилении украинской ПВО

Украина усилит свою противовоздушную оборону мощными системами, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, но не раскрыл детали.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал ужесточение украинской ПВО зимой, о котором сообщал президент Владимир Зеленский накануне.
Об этом он рассказал в эфире УП.Live.
"Это будет мощно, будут мощные системы (ПВО – ред.). Это не системы, которыми пользуются мобильные огневые группы. О совсем других способах поражения идет речь", — заинтриговал секретарь СНБО.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что совместное производство оружия Украиной со странами НАТО уже проходит.
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