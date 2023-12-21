Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Данилов заинтриговал заявлением о значительном усилении украинской ПВО

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
Просмотры
511
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Данилов заинтриговал заявлением о значительном усилении украинской ПВО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов / Фото: Associated Press

Украина усилит свою противовоздушную оборону мощными системами, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, но не раскрыл детали.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал ужесточение украинской ПВО зимой, о котором сообщал президент Владимир Зеленский накануне.

Об этом он рассказал в эфире УП.Live.

"Это будет мощно, будут мощные системы (ПВО – ред.). Это не системы, которыми пользуются мобильные огневые группы. О совсем других способах поражения идет речь", — заинтриговал секретарь СНБО.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что совместное производство оружия Украиной со странами НАТО уже проходит.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
511
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация