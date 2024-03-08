Данилов заинтриговал заявлением об украинских боеприпасах, которые вскоре появятся на фронте

В вопросе производства оружия и боеприпасов Украине, прежде всего, нужно полагаться на собственные возможности.

Украинский оборонно-промышленный комплекс набирает обороты и вскоре результаты этой работы будут ощутимы, когда боеприпасы поступят на линию фронта.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире "Украинского Радио".

По его словам, в вопросе обеспечения оружием, несмотря на постоянное сотрудничество с западными партнерами, которые не оставят Украину один на один с РФ в этой войне, нужно полагаться прежде всего на собственные производственные мощности.

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"Все вопросы будут решаться и уже решаются частично за счет того, что наш оборонно-промышленный комплекс набирает обороты. Дополнительные мощности в производстве, которые фактически ежемесячно мы имеем именно на территории нашей страны, — это работа, которую никто не видит, потому что она очень специфична. Однако проделана огромная работа для того, чтобы мы на сегодняшний день имели те возможности, которые в ближайшее время нам помогут на фронте”, — подчеркнул секретарь СНБО.

Алексей Данилов также подверг критике позицию канцлера Германии Олафа Шольца, который находит отговорки, чтобы не передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, напомнив, что Британия и Франция уже предоставили такое тяжелое вооружение, а Швеция получает заказ на миллиарды долларов. Все это оружие, по его словам, эффективно проявило себя на фронте, а не применялось для мифических "ударов по Москве".

"Если Шольц хочет завалить свою промышленность, оставить бизнес Германии без заказа, то он дальше может делать вид, что мы кого-то будем атаковать. Мы защищаем свою землю и освобождаем только ее, у нас нет посягательств на землю России и мы к ним не приходили”, — подчеркнул Данилов, выразив надежду, что скоро это поймет Шольц и его окружение.

Напомним, что партнеры Украины выделили почти все необходимые средства для закупки 800 тысяч артснарядов. Состоялось это в рамках инициативы Чехии.

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