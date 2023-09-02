Данилов заявил, что теперь Минобразования будет решать, нужно ли мужчинам призывного возраста второе высшее образование

Секретарь СНБО заявил, что в последнее время количество мужчин, захотевших получить второе высшее образование, значительно увеличилось.

Министерство образования будет определять, целесообразно ли мужчинам призывного возраста получать второе или третье высшее образование.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украинского Радио.

Данилов заявил, что вопрос "второго высшего образования, третьего, а кое-где и четвертого" вопросом "морального порядка" и отметил, что его будет исследовать минобразования.

"Министерство образования сейчас будет рассматривать этот вопрос, будут проводить анализ, ведь так произошло, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом — 40-50 лет решили получать второе-третье образование. Количество людей, которые хотят получить образование, увеличилось в разы. Если вы можете служить в армии, пригодные, подождет ли обучение, или нет, будет решать соответствующее министерство", — заявил Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что имена врачей-взяточников и уклончан обнародуют публично.

Кроме того, мы ранее информировали, что Алексей Данилов заявил, что в Украине ограниченно подходящие мужчины могут мобилизовать в ряды ВСУ.

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