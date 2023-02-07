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Данилов заявил, что у Украины есть свое оружие для ударов по целям на территории России

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1847
Время на прочтение
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Данилов заявил, что у Украины есть свое оружие для ударов по целям на территории России

Фото: УНИАН

По его словам, Украине никто не запрещает уничтожать цели в РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у Украины есть свое оружие для поражения целей на территории России.

Об этом Данилов сказал в интервью CNN.

По его словам, украинским защитникам ничего не мешает поражать враждебные цели на территории страны-агрессорки.

"Что касается территории России, то нам никто не запрещает уничтожать целые оружие украинского производства. Есть ли у нас такое оружие? Да, есть", — заявил секретарь СНБО.

В свою очередь, CNN пишет, что западные страны не поощряют нанесение Украиной ударов по территории России оружием, которое они предоставляют.

Напомним, ранее Данилов заявлял, что Россия готовится к максимальной эскалации войны, которая может произойти через две-три недели. Секретарь СНБО предупредил, что следующие два-три месяца тяжелых сражений будут определяющими в войне.

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Дата публикации
Просмотры
1847
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