Данилов заявил о "безумных успехах" ВСУ на Крымском направлении

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о "безумных успехах" украинских военных на Крымском направлении.

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Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона.

"Пока мы имеем безумные успехи на Крымском направлении. Мы постоянно обращаем внимание на то, что касается суши. Но то, что касается уничтожения Российской Федерации, уничтожения их активов на территории Крыма и уничтожения черноморского флота – это огромные достижения нашей страны", — заявил Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что в скором времени будут приятны новости из Крымского направления об уничтожении захватчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Главном управлении разведки МО заинтриговали заявлением после попадания в российский ракетоноситель "Аскольд".

Кроме того, мы ранее информировали, что глава эстонской разведки Антс Кивисельг заявил, что у России было много времени, чтобы построить линии обороны, поэтому украинским войскам пока трудно освободить Крым и отрезать захватчиков от оккупированных территорий.

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