Данилов жестко ответил Арестовичу на его сомнения об освобождении Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил экс-советнику Офиса президента Алексею Арестовичу на его упреки, что освободить Украину к границам 1991 сейчас почти невозможно.

Алексей Данилов намекнул, что Алексей Арестович рано или поздно ответит за свои слова о выходе на границы 1991 года.

Об этом он сказал в интервью "Фокусу".

"Наша задача одна — это победа. И мы понимаем, что это выход на границы 1991 года. Потому что есть Конституция. Она четко регламентирует, что такое Украина. Если депутаты будут менять Конституцию, тогда мы можем говорить о другом", — сказал Данилов.

Он добавил, что "те русскоязычные деятели, которые сейчас заявляют, что нам не нужно выходить на границы 1991 года, они подразумевают, что рано или поздно им за эти слова придется отвечать".

Что сказал Арестович

В одном из своих интервью Арестович заявил, что в 2014-м украинцы заснули в Украине, а проснулись в "европейском Израиле". По его словам, сейчас Украине следует научиться в Израиля полагаться на себя (на своих граждан, доверять им, помогать им со стороны государства реализовывать свои таланты и потенциал здесь, помогать бизнесу, развивать собственный ВПК, науку, технологии и т.п.) и приумножать друзей, не увеличивая врагов и на международной арене, и внутри государства.

"Сегодняшняя украинская власть поступает наоборот: мы теряем друзей среди партнеров и союзников, плодим врагов, а государство не доверяет гражданам, прижимает права и свободы, прижимает бизнес. И кто-то должен говорить правду об этом, ведь желающих среди действующих чиновников и политиков, как всегда, не найти. Политическая цель — выход на границы 91-го года при таких условиях практически невозможна по вполне закономерным причинам, как и выход к административной границе Крыма в ближайшие месяцы", — сказал Арестович.

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